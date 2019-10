Avvocato ucciso a coltellate dall'ex compagna nello studio legale ad Anzio

Omicidio in via Ardeatina ad Anzio: una donna ha ucciso a coltellate il suo ex compagno al termine di una lite avvenuta nello studio legale dell'uomo, un avvocato. Da una prima ricostruzione non erano presenti altre persone nell'ufficio sulla litoranea. La donna è stata fermata poco dopo dai carabinieri di Anzio.



Ultimo aggiornamento: 21:24

