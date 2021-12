Giovedì 30 Dicembre 2021, 00:39 - Ultimo aggiornamento: 00:48

L’ordine per i primi 500 kit è appena partito. E la data per la disponibilità dei super tamponi è stata fissata: nelle farmacie dal prossimo 6 gennaio sarà possibile prenotare i nuovi test intelligenti equivalenti al tampone molecolare. Una svolta per le Asl della Capitale che dal 24 dicembre sono in tilt per l’impennata di richieste legate all’aumento vertiginoso dei nuovi contagiati Covid. Con le date a disposizione per una prenotazione che slittano però dall’8 gennaio in poi. Ma non solo. Perché le farmacie hanno accelerato per farsi trovare pronte al primo suono di campanella delle scuole. Gli studenti rientreranno dalla pausa natalizia - il prossimo 7 gennaio - ed è già partito il pressing dei presidi affinché si proceda con uno screening di massa prima del ritorno in classe.

COME FUNZIONA

Si tratta di test di ultimissima generazione. In grado, attraverso una lettura in fluorescenza, di accertare il grado di carica virale. In questo caso però per leggere il risultato sarà necessario un tempo superiore ai 15 minuti. Intanto, come confermato dalla Regione Lazio, «il ministero della Salute ha riconosciuto la validità dei test antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in microfluidica) che hanno mostrato risultati sovrapponibili ai tamponi molecolari specialmente se utilizzati entro la prima settimana di infezione». Dunque, avranno la stessa utilità dei molecolari.

Sarà comunque d’obbligo la prenotazione attraverso la piattaforma regionale in cui sono inserite le farmacie: «È un tampone specifico e potrà essere selezionato e richiesto al momento della prenotazione» sottolinea Claudia Passalacqua, rappresentante di Federfarma e presidente di Assifar. Con il primo slot da 5 mila campioni già in partenza: «In questo momento - aggiunge la dottoressa Passalacqua - è molto importante continuare a offrire il servizio per lo screening. Le farmacie stanno facendo un grande sforzo per rispondere alla richiesta altissima di tamponi. Ma non siamo in sofferenza, ecco perché non appena c’è stata la possibilità di fornire anche questo nuovo servizio abbiamo subito dato la nostra disponibilità».

La precedenza, almeno all’avvio dei super tamponi, sarà per gli studenti: «Il rientro a scuola dovrà essere in sicurezza e questo è uno strumento essenziale per assicurare lo stato di salute dei ragazzi» aggiunge la presidente di Assifar. Il prezzo del nuovo test, sarà lo stesso dei tamponi rapidi, tra gli 8 e i 15 euro.

La lista delle prime 77 strutture sanitarie pronte a partire è stata già redatta. Con un sistema che, a macchia di leopardo, dal primo giorno di attivazione del servizio sarà in grado di coprire tutti i quadranti della Capitale. Dal centro alla periferia: «La lista delle disponibilità per le adesioni è stata aperta il 27 dicembre - precisa la dottoressa Passalcqua - entro la prima settimana di gennaio, contiamo di arrivare alla quasi totalità delle strutture che offrono già il servizio di tamponi. Sarà comunque tutto nella piattaforma regionale e quindi aggiornato in tempo reale. È una fase delicatissima della pandemia e ora più che mai è necessario accelerare sui tempi e le modalità di analisi».



