Bomba d'acqua su Roma: allagamenti, alberi caduti e strade chiuse

Bomba d'acqua su Roma. Il temporale che si è scatenato nel pomeriggio ha provocato allagamenti e la caduta di numerosi alberi. Chiusa la Cassia Veientata, al chilometro 10. Per il forte vento che ha sferzato la Capitale sono crollati alberi in diverse strade: in piazza della Libertà, nel quartiere Prati, in via Cassia, in via delle Valli e Mattia Battistini. La situazione meteorologica su Roma e sul Lazio è peggiorata nel pomeriggio, mare grosso e forti raffiche di vento a Ostia. Allagamenti nei sottopassi, tantissime chiamate sono arrivate al centralino dei vigili del fuoco: dalle otto di questa mattina fino a sera i vigili del fuoco hanno effettuato almeno 150 interventi e una trentina sono in attesa per alberi caduti e rami pericolanti, pali elettrici, cornicioni e tegole dai fabbricati spostati dal forte vento. Molti i soccorsi per le auto rimaste intrappolate nelle strade allagate.

Il nubifragio ha causato disagi in tutta la città, dal Portuense al litorale a nord di Roma, dalla Tiburtina a Cinecittà fino ai Castelli Romani.

La caduta degli alberi a piazza della Libertà, in via Cassia all'altezza di via Igino Lega, a Tor Pignattara all'altezza di via Pietro Rovetti, in via delle Valli, all'incrocio con via Conca d'Oro e in via Battistini al civico 236 ha creato problemi alla circolazione, informa il servizio LuceVerde Roma. Un tronco è crollato anche sulla via Cassia Veientana, all'altezza del chilometro 10, e la strada è stata chiusa.

L'allerta maltempo durerà fino a domani mattina, poi le previsioni meteorologiche prevedono una breve tregua. la Protezione civile aveva fatto scattare ieri l'allerta arancione.

Meteo, weekend con temporali e forti venti: domani allerta gialla sul Lazio per 18 ore

Maltempo, allerta meteo nel Lazio: «Oggi grandinate e bombe d'acqua»

Tempesta a Firenze e a Roma.

(Immagino altrove pure,ma qui vivo)

Allerta meteo pic.twitter.com/aP2Y7XEhSx — Daria Nicolodi (@NicolodiDaria) November 3, 2019

Ultimo aggiornamento: 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA