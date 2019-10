Roma, traffico in tilt sul Gra per pioggia e raffiche di vento

Ritorna il maltempo e ritorna anche il traffico. Inizio settimana nero per chi deve prendere l'automobile. Roma stamattina si è svegliata con l'allerta meteo gialla diramata ieri dalla Protezione civile regionale a partire dalle prime ore di stamattina e per le prossime 12-18 ore su Roma e sulle zone dei Bacini costieri nord e sud. Sul fronte meteorologico si prevedono su tutto il Lazio «precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sui settori costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Dalle prime ore di lunedì 7 ottobre 2019, e per le successive 18-24 ore, inoltre, si prevedono venti settentrionali forti o di burrasca sui settori costieri e insulari, con possibili mareggiate sulle coste esposte».

Meteo, vortice artico in azione: temporali e freddo su tutta Italia, allerta in 9 regioni

Meteo, maltempo in arrivo: temporali e forti venti nelle prossime ore. L'allerta della Protezione Civile

Sul fronte della viabilità, invece, sono interessate da rallentamenti e traffico intenso le strade principali di accesso alla città. In particolare sul Grande raccordo anulare ci sono code a tratti in carreggiata esterna tra Casal del Marmo e casal Lumbroso e tra Casilina e Tiburtina, mentre in carreggiata interna traffico e code sono presenti tra Casilina e Appia a causa di un incidente. In direzione centro ci sono code in via Pontina in prossimità di via Carlo Levi e su via Laurentina all'altezza di via Celine: a causa di un incidente ci sono ripercussioni sulla circolazione fino a via di Trigoria. In direzione Laurentina si rallenta su via di Vigna Murata tra viale Stefano Gradi e via del Casale Solaro. Su via Pontina ci sono code tra Tor dè Cenci e via Cristoforo Colombo in direzione Eur. In piazza Re di Roma ci sono rallentamenti in via Pinerolo, in via Cassia code tra il Gra e via dei Due Ponti in direzione centro. Infine in via di Bravetta, a causa di un incidente, traffico e rallentamenti anche sulle vie limitrofe, nel tratto all'altezza di via Tebaldeschi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA