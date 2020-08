Roma, nonno fa partire un colpo di pistola e centra il nipote alla testa: bimbo di 7 anni è gravissimo

Ultimo aggiornamento: 13:37

Dramma questa mattina in un'abitazione di via Val Sillaro a Montesacro ( Roma ). Un padre aveva portato il figlio di sette anni a casa del nonno. Il nonno, maneggiando un'arma regolarmente denunciata ha fatto partire un colpo che ha centrato alla testa il bambino. Il bimbo è gravissimo ed è stato portato all'Umberto I. Indagano gli agenti del commissariato di Fidene . Il colpo di pistola sarebbe partito per errore. Padre e figlio sono residenti a Palombara Sabina.