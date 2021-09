Nemi, degustazioni e percorsi enogastronimici: da venerdì a domenica “Borgo diVino in tour”

Lunedì 6 Settembre 2021, 19:51

Percorsi enogastronomici e bellezze storiche. Da venerdì 10 a domenica 12 settembre la protagonista di Borgo diVino in tour sarà Nemi. Si tratta dell'ultima tappa dell'evento estivo itinerante in 5 appuntamenti che, per altrettanti week end da luglio a settembre, si è proposto di coniugare il turismo nei Borghi più belli d'Italia e la degustazione di vini del territorio, locali e regionali. Turismo ed enogastronomia: il binomio perfetto per far ripartire l'Italia, un'iniziativa promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e organizzata da Valica, la prima tourist marketing company in Italia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia.

L'appuntamento di Nemi ci porta nel cuore dei Castelli romani. Affacciata sul piccolo lago vulcanico, il borgo offre una terrazza naturale panoramica intorno a Palazzo Ruspoli, il cuore delle degustazioni. Un incontro con la DOC Castelli Romani in tutte le declinazioni dei suoi bianchi secchi (da vitigni Malvasia, Trebbiano e Greco) ma anche rossi e rosati prodotti e lavorati in un'area con una tradizione vinicola tra le più antiche d’Italia. Il percorso di degustazione di Borgo diVino prevede oltre 100 etichette provenienti da quaranta cantine italiane. È un viaggio alla scoperta di vini tipici del Lazio come Frascati DOC, DOC Castelli Romani, oltre ad altre eccellenze del panorama nazionale. Un'esperienza a 360 gradi da vivere grazie anche a Coex, il Festival delle arti visive dedicato alla fotografia, pittura, scultura dove artisti ed esperti provenienti da tutta Italia daranno vita a mostre, workshop, seminari, performances, shootings e tanto altro che si svolgerà in concomitanza con Borgo diVino.

La manifestazione si svolgerà dalle 17 fino alla mezzanotte il venerdì e il sabato, la domenica anche a pranzo: dalle 12 fino alle 23. Per degustare i vini delle decine di cantine partecipanti occorre acquistare un voucher del costo di 15 euro sul sito www.borgodivino.it oppure in loco. Il voucher dà diritto ad un kit di degustazione e a 10 assaggi di vini presso gli stand delle cantine partecipanti. Obbligatorio il green pass o un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento.