Nemi, boom di visitatori per “Borgo DiVino”

Oggi ultimo giorno della manifestazione enologica “Borgo Divino” a Nemi. Boom di visitatori e decine di stand nel Borgo Antico, a picco sul lago. Già da ieri pomeriggio e per tutta la serata di ieri sono stati migliaia i visitatori per le degustazioni con i vini dei Castelli Romani lungo tutto un percorso studiato per svelare proprietà e particolarità delle produzioni locali.Oggi si replica da questa mattina, fino a questa sera quando i sommelier apriranno le porte anche dello storico Palazzo Ruspoli in piazza Umberto I per le degustazioni all'interno delle stanze principesche dell'antica dimora del '700. Affesa folla di turisti. A ruba anche i prodotti tipici di Nemi, come le fragoline di bosco, i salumi, la porchetta di Ariccia e il tradizionale liquore fragolino di Nemi. Pienone anche nei ristoranti e nelle tipiche trattorie. Rafforzato il servizio della polizia locale, che insieme alla protezione civile e ai nonni vigili si occupano della sicurezza. Istituito anche il servizio di bus navetta dai parcheggi gratuiti messi a disposizione agli ingressi al paese.