Martedì 10 Maggio 2022, 07:15

Arriva la tragedia e, come spesso accade, anche le istituzioni si indignano e si impegnano. Dopo l'incidente mortale di Tor di Quinto - un ragazzo in monopattino travolto da un'auto in corsa - ieri in Commissione Mobilità l'assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha annunciato che entro luglio sarà pronto il nuovo bando per le concessioni dei monopattini. Quello vecchio, varato sotto la Giunta Raggi, durante la pandemia, scade a dicembre. Luglio è già l'ultima spiaggia: basta, infatti, un potenziale ricorso e si rischia di andare lunghi coi tempi. In più, nonostante la lettera dello stesso Patanè ai vari uffici comunali - Dipartimento Mobilità, Roma Servizi per la Mobilità - e ai presidenti dei Municipi I, Lorenza Bonaccorsi, e II, Francesca Del Bello, in cui si chiedeva di lavorare per predisporre il nuovo regolamento sulla micromobilità entro fine aprile, di questo testo non c'è ancora alcuna traccia.

E la sensazione è che i tempi non siano ancora definiti: la stessa Bonaccorsi, sul tema dell'abbandono indiscriminato dei monopattini, delle aree rosse (quelle dove non si possono lasciare i monopattini noleggiati perché non si chiude il noleggio), del contingentamento del numero dei mezzi appare avere una posizione non nettamente critica rispetto alla giungla attuale.

Per altro, già oggi l'utilizzo del sistema di geolocalizzazione potrebbe non solo consentire gli interventi di rimozione dei mezzi abbandonati indiscriminatamente ma anche di controllare meglio gli accessi nelle aree più centrali e, magari, di dislocare i monopattini anche in periferia. E già oggi ci sono alcune zone rosse - piazza del Popolo, piazza di Spagna o il Colosseo, solo per citarne alcune - dove il monopattino non può essere teoricamente lasciato: ma di fatto, essendo impossibile multare i monopattini e non essendoci un sistema di blocco preventivo, questo divieto viene violato.

I CONTROLLI

Tutti temi già ampiamente dibattuti, insieme alle targhe ai veicoli e al casco. Quest'ultimo è un requisito da Codice della Strada quindi di competenza del Parlamento e in assenza di specifiche norme che lo rendano obbligatorio - ipotesi contro cui si sono scagliate le associazioni dei ciclisti - chi, come il Sindaco di Firenze, ha provato a introdurlo con regolamenti e ordinanze se l'è viste annullare dal Tar. La targa è la possibile scappatoia perché i vigili urbani abbiano l'effettivo potere di sanzionare chi viola le norme, come andare in due, marciare nelle aree pedonali e via dicendo. Gli agenti di fatto sono nella impossibilità di intervenire: troppo rischioso tanto per loro quanto per gli stessi fruitori dei monopattini, rincorrere i trasgressori. Per cui, pur senza dirlo ufficialmente, i vigili ritengono di poter intervenire efficacemente solo con le targhe apposte sui mezzi, cosa oggi in uso solo a Berlino.

Il nodo del regolamento mancante è piuttosto serio: senza questo atto complesso, di competenza del Consiglio comunale e quindi con un iter approvativo lungo, il nuovo bando, potrebbe essere impugnato al Tar. Il rischio è tutt'altro che remoto. Oppure dovrebbe essere predisposto sulle regole varate sotto la Giunta Raggi. Regole che scontano l'assenza di indicazioni ministeriali chiare all'avvio della sperimentazione a inizio 2020 e che, quindi, sono poche. Poche e, come dimostrano non solo i 4 decessi dell'anno scorso e quello di quest'anno, che non funzionano, tant'è che sin dall'inizio ampio è il dibattito sul decoro e sulla fruibilità dei mezzi in sicurezza sia per gli utilizzatori che per gli altri utenti delle strada.