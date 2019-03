Roma, minacciano di morte una donna per derubarla: arrestati

Minacciano di morte una donna per rubarle la borsa. Una coppia di borseggiatori hanno avvicinato la signora su via Tiburtina mentre stava camminando in strada e, dopo averla minacciata di morte e strattonata le hanno portato via la borsa. Così un uomo ed una donna hanno rapinato la passante per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto. Grazie ad una rapida indagine gli agenti del reparto volanti e quelli del commissariato Porta Pia e San Lorenzo, hanno rintracciato ed arrestato gli autori del fatto identificati per G.A e N.E. 42enni romani. © RIPRODUZIONE RISERVATA