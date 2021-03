Figlio minaccia di morte i genitori, danneggia la casa e l'auto della vicina: denunciato

RIETI - Maltrattamenti in famiglia ad Antrodoco: determinante la denuncia fatta dalle persone offese e raccolta dalla Stazione Carabinieri di Antrodoco, che ha denunciato il giovane per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e disturbo del riposo delle persone.

A essere vittime di maltrattamenti in famiglia, era una coppia di Antrodoco, il cui figlio, peraltro gravato da precedenti penali specifici, nella notte, all’esito di un litigio scaturito per futili motivi, ha aggredito e minacciato di morte i genitori, danneggiando la porta d’ingresso e le finestre dell’appartamento di famiglia e, in preda all’ira, anche la macchina di una vicina di casa, parcheggiata sotto casa della coppia.

