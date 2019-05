Roma, ha riaperto la metro Spagna: ok del Mit, prove completate

L'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi (Ustif) del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha completato le prove su tutti gli impianti di scale mobili della stazione della metropolitana di Roma Spagna con esito positivo. Lo si legge in una nota del Ministero, per il quale, «dunque, Atac può riaprire la stazione in questione».



«Riaperta la stazione Spagna della linea A della metropolitana - scrive Atac su Twitter -. Alle ore 18, i treni hanno ripreso a fermare alla stazione Spagna. Restano, per ora, chiuse, le stazioni Repubblica e Barberini. Resta attiva, inoltre, la linea bus di supporto MA10 Termini-Flaminio #Roma5».