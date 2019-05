Incubo metro: collaudo d'urgenza, Spagna resta chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La riapertura della stazione della metropolitana di piazza di Spagna, se tutto filerà per il verso giusto, slitta alla fine della prossima settimana, mentre per piazza della Repubblica e piazza Barberini (quest'ultima con le scale mobili ancora sotto sequestro) nessuno si sbilancia più. Per sbloccare la situazione delle tre fermate della linea A nel centro storico ieri pomeriggio è stata convocata una riunione al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Obiettivo: avviare i collaudi finali da parte dell'Ustif (ufficio speciale trasporti a impianti fissi), che dovranno verificare se tutte le prescrizioni decise per il riavvio delle scale mobili siano state ottemperate dei tecnici dell'Otis, l'azienda che ha realizzato gli impianti.LEGGI ANCHE: Roma, stazione metro Repubblica chiusa, il Codacons all'Anticorruzione: «Da Atac e Otis risposte contraddittorie» LE VERIFICHENel vertice al ministero si è deciso che, per tentare di accelerare i tempi ormai biblici, questa mattina, in via straordinaria, il dirigente dell'Ustif incontrerà il responsabile dell'esercizio di Atac per avviare una road map che porti a completare le verifiche tecniche, con il definitivo nulla osta da parte dei tecnici di Porta Pia. Dal Mit è stata espressa la massima collaborazione nei confronti del Campidoglio per risolvere il problema al più presto. Il ministro Danilo Toninelli, fanno notare dal dicastero, è sempre stato uno degli esponenti del Governo più disponibili a supportare l'amministrazione di Virginia Raggi. L'Ustif risponderà così alla richiesta di intervento arrivata esattamente una settimana fa dall'Atac, fino a ieri in attesa di un riscontro.I TEMPIPer portare a termine le verifiche necessarie per la sicurezza nella stazione Spagna, e redigere il relativo verbale, serviranno «alcuni giorni». Quindi, se tutto risulterà in ordine, è verosimile pensare a una riapertura della fermata ai passeggeri tra venerdì e sabato della prossima settimana. Soltanto dopo ci si potrà occupare a tempo pieno di Repubblica, che ha ormai superato i sei mesi di stop, con l'obiettivo di renderla disponibile intorno alla metà del mese o poco dopo. Soltanto dopo il via libera della Procura, invece, sarà possibile stilare un calendario di interventi per Barberini che, come Spagna, è off-limits dal 23 marzo.IL TRIDENTECon l'ulteriore rinvio della data di riapertura della stazione di piazza di Spagna, come deciso dal Campidoglio, slitta anche l'accensione dei nuovi varchi elettronici della Ztl del Tridente, quelli che chiuderanno l'area a tutte le auto - e in questo caso anche alle moto - dei non residenti. In realtà le limitazioni in questa zona sono in vigore già dal 2015, quando furono introdotte dall'amministrazione di Ignazio Marino. Ma in mancanza di telecamere attive sono di fatto disapplicate anche se, in teoria, i vigili urbani potrebbero sanzionare chi entra o sosta nel Tridente senza averne diritto. Dall'attivazione degli occhi elettronici, in ogni caso, servirà un mese di pre-esercizio prima che scattino le multe.