Roma, metro San Paolo: al via la riqualificazione della stazione

È partita la riqualificazione dell’area esterna della stazione della metropolitana (linea b) San Paolo. Ad annunciarlo su Fb la sindaca Virginia Raggi: «Voglio dare una buona notizia a chi ogni giorno prende la metro B alla fermata Basilica San Paolo, nel quadrante sud di Roma. Abbiamo avviato, tramite l’Ufficio di Coordinamento per il Decoro Urbano, alcuni interventi di riqualificazione per restituire decoro a una delle fermate della metro B più utilizzate dai cittadini».



«Si tratta di un intervento - ricorda - atteso da molto tempo». I lavori: verniciatura delle pareti danneggiate dai vandali alle operazioni di ripristino e sostituzione dei gradini fino alla pulizia delle strutture in marmo. Sono stati ripuliti anche i sottopassi eliminando così il guano dei piccioni.