Roma, metro e bus a Capodanno: ecco tutti gli orari

Per assistere al Capodanno in piazza si può prendere la metro B con fermata Circo Massimo. Tutte le metro saranno aperte fino alle ore 2.30 così come le ferrovie regionali Roma-Lido e la tratta urbana della linea

Roma - Viterbo. Le ultime partenze della ferrovia Termini-Centocelle saranno invece alle ore 21.30.



METRO E FERROVIE

IL PRIMO GENNAIO

Dalle ore 2.30 alle ore 8.00 entreranno in servizio le linee bus notturne che seguono i percorsi di metro e ferrovie: nMA (Battistini-Anagnina), sul percorso della linea A della metropolitana; nMB (Laurentina-Rebibbia) sul percorso della linea B della metropolitana; nMB1 ( Termini -Conca d'Oro) sul percorso della linea B/B1 della metropolitana; nMC (San Giovanni-Pantano) sul percorso della linea C della metropolitana; nME (piazza Venezia-stazione Colombo) sul percorso della ferrovia regionale Roma -Lido. Mentre la rete di superficie diurna Atac e Roma Tpl terminerà le proprie corse alle ore 21.00 sull'intera rete ad eccezione delle linee bus e tram H, 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905, 913 e MA13 che prolungheranno il servizio sino alle 2.30 di notte.Il 1 gennaio il servizio sull'intera rete inizierà alle ore 8.00 con l'orario dei giorni festivi. Nell'area della feste già dal primo pomeriggio inizieranno le chiusure a singhiozzo. I divieti di sosta nelle aree adiacenti al concerto sono scattate già dalla scorsa notte.