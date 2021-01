Roma, maxi rissa a Centocelle: arriva un ragazzo con la pistola, arrestato. Ma è caccia alla banda

Paura a Roma. Maxi rissa nella serata di ieri in piazzale delle Gardenie, nel quartiere Centocelle. Coinvolti due folti gruppi di persone. Secondo quanto si è appreso, a un certo punto un ragazzo di 29 anni è arrivato in auto per difendere uno dei due gruppi ed è sceso dalla macchina armato di pistola.

Il giovane è stato inseguito e bloccato dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma con le accuse di rissa, porto abusivo d'arma e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri protagonisti della rissa sono riusciti a scappare.

