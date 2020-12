Doveva essere una semplice partitella tra amici in un campo di calcio al momento chiuso. Invece ieri pomeriggio nello stadio di Marina San Nicola una delle porte è crollata in testa ad un 17enne ladispolano travolto dalla traversa e riverso a terra in una pozza di sangue. Sul rettangolo di gioco è atterrata un’eliambulanza del 118 che ha trasportato in codice rosso il ragazzino al Policlinico Gemelli. È stato subito sottoposto ad un delicato intervento chirurgico dopo aver riportato un forte trauma cranico e il perforamento di un polmone. La prognosi non è stata ancora sciolta dai sanitari. Non è chiara al momento la dinamica dei fatti. Spetterà ai carabinieri della stazione locale di via Livorno, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, fare luce su tutto quanto con l’ausilio anche degli impianti di videosorveglianza.

L’ACCESSO

Certo è che la comitiva non sarebbe dovuta entrare nello stadio per via del decreto governativo che impedisce assembramenti e quindi la possibilità di effettuare una sfida calcistica, peraltro “clandestina”. L’ingresso nello stadio Lombardi di San Nicola, di proprietà comunale, non è neanche autorizzato, visto che al momento nessuna società lo gestisce. La struttura però è completamente abbandonata e il club Il Gabbiano, vincitore del bando comunale indetto nel 2020, non ha firmato la convenzione con Palazzo Falcone, come dichiarato la scorsa settimana dal suo presidente. Gli spogliatoi distrutti dai vandali, le recinzioni bucate, il cancello sempre aperto e l’assenza di controlli sono un invito a nozze per dei minorenni che cercano di sfuggire alla noia quotidiana e ritagliarsi qualche ora di svago. «Una consuetudine», testimoniano alcuni residenti della frazione balneare di Ladispoli. Solo che ieri qualcosa è andato storto e a un certo punto la porta laterale, quella in ferro del calcio a 8, è venuta giù perché il 17enne – secondo una prima ricostruzione – si sarebbe aggrappato sulla traversa con i compagni poi fuggiti terrorizzati. Gli investigatori sono comunque sulle loro tracce. Il Lombardi è stato posto sotto sequestro dai carabinieri, su disposizione della Procura. Militari che molto probabilmente in giornata torneranno a San Nicola per un sopralluogo.



