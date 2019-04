Salvini: «Sindaco leghista a Roma? Se chiamano ci siamo»

Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato da Rtl 102.5, alla domanda se Roma avrà mai un sindaco della Lega, ha risposto: «Se ci chiamano, noi ci siamo». Per poi raccontare quanto accaduto ieri mentre si trovava a piedi a piazza di Spagna: «Erano in tanti, tra commercanti e tassisti a dirmi: 'daje Matteo, vieni a fare il sindaco'». Il ministro ha quindi aggiunto: «Sono contento dell'affetto che incontro e spero di meritarlo», ma ha anche sottolineato come Roma sia «una città difficile da governare, una città che è stata governata male in passato. Ma sicuramente - ha concluso Salvini - ha bisogno di maggiore cura e attenzione». © RIPRODUZIONE RISERVATA