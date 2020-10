Si rifiuta di indossare la mascherina sul tram: il conducente ferma il mezzo, 41enne denunciato

Viaggiava in tram, ma senza mascherina. E quando l'autista dell'Atac gli ha chiesto di indossarla, per rispetto verso gli altri passeggeri, lui si è rifiutato. Per questo motivo l'autista è stato costretto a fermare il mezzo e a chiedere aiuto alla polizia. E' accaduto domenica in Piazza della Marina. Il passeggero, un 41enne è stato denunciato dagli agenti per interruzione di pubblico servizio.

Tutto è cominciato con la richiesta dell'autista che spiegava al passeggero che a bordo dei mezzi pubblici era obbligatorio indossare la mascherina. Ma al diniego di quest'ultimo, l'autista è stato costretto a fermare la corsa del tram a piazza della Marina.

All’arrivo degli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, il 41enne, ancora a bordo del tram, stava discutendo con un altro utente sempre per lo stesso motivo.

L’uomo, francese di origine, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle disposizioni sul Coronavirus.

