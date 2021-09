Acea Run Rome The Marathon, vince il keniano Clement Langat Kiprono

Domenica 19 Settembre 2021, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 12:09

Africa ancora padrona della Maratona di Roma. La 26^ edizione della Acea Run Rome The Marathon, tornata stamattina all'alba (sparo dello starter da via dei Fori Imperiali alle 6.45) dopo la pausa del 2020 dovuta alla pandemia, è stata vinta dal keniano Clement Langat Kiprono in 2h08'23. Secondo il tanzaniano Emmanuel Naibei in 2h08'28. Sul terzo gradino del podio l'etiope Deresa Ulfata Geleta in 2h08'42. Primo fra gli italiani Michele Palamini in 2h22'47, che ha chiuso davanti all'ultramaratoneta Giorgio Calcaterra al traguardo in 2h42'05.

Kenya padrone anche fra le donne, con la vittoria di Peris Lagat Cherono in 2h29'29. Sempre keniana la seconda classificata, Judith Jurubet in 2h30'50. Terzo posto per l'etiope Jifar Fantu Zewude in 2h32'02.