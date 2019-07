Studiare da manager imparando da San Francesco ad Assisi

Ancora due giorni per iscriversi a “Percorsi Assisi”, la prima Scuola di Economia interuniversitaria, nata da un’idea del Sacro Convento di Assisi in collaborazione con la Luiss Guido Carli, l’Istituto Teologico di Assisi, l’Alma Mater di Bologna, il Politecnico di Milano e la Federico II di Napoli, che si terrà nella cittadina umbra, da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre 2019. Rivolta a studenti e neolaureati provenienti da tutta Italia, “Percorsi Assisi” si propone di portare l’apprendimento e la riflessione su temi economici, attraverso traiettorie inconsuete sulla base delle parole e degli insegnamenti di San Francesco.



LA LOCATION

All’interno di un luogo iconico come il *Sacro Convento*, il corso rimette l’individuo al centro, dando vita ad un nuovo Umanesimo digitale, per rispondere alle sfide del presente. Il progetto si articolerà in lezioni di didattica frontale e modalità di apprendimento esperienziale tramite “learning by doing”, laboratori e seminari tecnici ed etici sui temi dell’economia integrale e circolare*, tenuti dai professori delle Università coinvolte nel progetto e dalle istituzioni promotrici di “Percorsi Assisi”. Previsti, inoltre, gli interventi del Premio Nobel per la Pace nel 2006 di Muhammad Yunus, l’economista Carlo Cottarelli, e il Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali Stefano Zamagni. Durante la settimana i ragazzi saranno impegnati dall’alba al tramonto in camminate nella natura, riflessioni e meditazione con i frati, ma anche in incontri con imprenditori che hanno integrato nel loro modello di business valori e principi di sostenibilità. Infine, l’ultimo giorno i partecipanti, con gli spunti appresi durante la settimana, presenteranno il loro “Libro bianco” redatto sulla base di quanto appreso durante la settimana di formazione. Il corso è aperto a tutti gli studenti universitari sia di estrazione economico-scientifica che umanistica e pe gli studenti più meritevoli, sono state previste 10 borse di studio a copertura totale.



Grazie alla partecipazione di professori di enti ed istituzioni diverse come l’Istituto Teologico di Assisi e il Sacro Convento in collaborazione con i docenti delle Università coinvolte, l’esperienza permetterà ai futuri manager e intellettuali di domani di raggiungere una visione sapienziale-integrale e di vivere una dimensione sia formativa sia spirituale, ampliando le proprie conoscenze e nutrendo, con l’economia, l’arte e la natura, la propria anima per un futuro migliore. Per iscriversi: http://www.percorsiassisi.it/.

Ultimo aggiornamento: 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA