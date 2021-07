Mercoledì 28 Luglio 2021, 18:14 - Ultimo aggiornamento: 18:15

L'effetto Europei è finito, ma i contagi Covid nel Lazio restano alti. Diversi focolai sono stati registrati negli ultimi giorni nelle località balneari. Santa Marinella, Civitavecchia, Cerveteri hanno visto un incremento del numero dei positivi. E non poteva essere altrimenti: visto che l'estate ha portato gran parte delle persone sul litorale. Centri estivi, matrimoni e ristoranti sono i principali luoghi di contagio. Ma anche le feste dei bambini, dove i più piccoli non hanno ancora avuto modo di vaccinarsi.

Mai così tanti positivi da oltre un mese

Solo oggi nel territorio della Asl Roma 4 si sono contati 93 positivi. Non accadeva da più di un mese. È segno che i contagi si stanno spostando sul litorale laziale. Il maggior numeri di casi si sono registrati a Cerveteri (11), Civitavecchia (10), Ladispoli (16) e Santa Marinella (13). Tutte località balneari. Che si sono riempite in questi mesi estivi con le città invase dal caldo dell'anticiclone africano.

I focolai a Santa Marinella e Civitavecchia

I focolai accertati il 28 luglio nel territorio della Asl Roma 4 hanno origine diversa. Un piccolo cluster è stato rilevato a una festa di bambini a Civitavecchia: al momento 2 sono i positivi. A quest'età impossibile vaccinarsi. E ad un campo estivo di pallavolo, anche se l'atleta è in attesa del risultato del molecolare. Poi altri cluster sono stati individuati in due ristoranti a Santa Marinella. Sei positivi nel primo e nove nel secondo. Partito subito il tracciamento. Un altro focolaio (circa 8 positivi) è stato riscontrato sempre nella città della località balneare laziale, al Parco Kennedy, dove giocano i bambini. Ma il focolaio più consistente è a Morlupo: dove sono 20 i positivi in un centro estivo, subito chiuso. L'ultimo dell'Asl Roma 4 è ad Anguillara per un matrimonio.

