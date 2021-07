Mercoledì 28 Luglio 2021, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 15:27

Violare la legge e andare, ad esempio, in una sala al chiuso di un ristorante senza Green pass, dal 6 agosto costerà caro. Il decreto del governo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 23 luglio, prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro non solo per i gestori delle attività per le quali sarà obbligatoria la certificazione verde, ma anche per gli utenti. Per i titolari degli esercizi pubblici che non hanno verificato il possesso del Green pass però c'è anche un altro rischio: se la violazione viene fatta per tre volte, ci sarà la chiusura dell'attività anche per 10 giorni.

Ma per quali attività pubbliche diventerà obbligatorio il Green pass dal 6 agosto? Il decreto parla di ristoranti e bar al chiuso ma solo con consumazione al tavolo, spettacoli ed eventi sportivi, musei, piscine, centri termali, palestre, sagre, fiere, congressi, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, bingo e concorsi pubblici.

Green pass, chi non ha l'obbligo

Sono esclusi dall'obbligo di Green pass (che si ottiene non solo con la vaccinazione, già 15 giorni dopo la prima dose, ma anche se si è superata l'infezione da Covid o con un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore) i bambini di età inferiore ai dodici anni e coloro che per motivi di salute non possono vaccinarsi. Ad oggi, tra coloro che hanno l'età per vaccinarsi (over 12), secondo i dati diffusi dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il 65 per cento ha già ricevuto almeno la prima dose.