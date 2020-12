Covid, bollettino Lazio: oggi 1.297 contagi (800 a Roma) e 33 morti. Terapie intensive in calo

Covid, il bollettino Lazio di oggi, mercoledì 9 dicembre nel Lazio. Si registrano oggi 1.297 casi positivi e 33 morti. A Roma stabili 800 nuovi contagi. Nel Lazio sono 93.818 i casi attualmente positivi a Covid, di cui 3.109 ricoverati, 342 pazienti in terapia intensiva (ancora in calo) e 90.367 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono in totale 37.873, i decessi 2.734 e il totale dei casi esaminati è pari a 134.425. Questo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Regione Lazio, il dettaglio

- Nella Asl Roma 1 sono 427 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove casi sono ricoveri. Si registrano otto decessi di 72, 78, 79, 80, 85, 90, 91 e 96 anni con patologie.

- Nella Asl Roma 2 sono 240 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centotredici sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi di 55, 63, 75, 81, 87 e 89 anni con patologie.

- Nella Asl Roma 3 sono 141 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quattro sono ricoveri. Si registrano cinque decessi di 54, 64, 68, 84 e 88 anni con patologie.

- Nella Asl Roma 4 sono 18 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 90 anni con patologie.

- Nella Asl Roma 5 sono 92 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

- Nella Asl Roma 6 sono 145 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 65 anni con patologie. Nelle province si registrano 234 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 121 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Due casi di rientro uno da Regno Unito e uno da Spagna. Si registrano cinque decessi di 69, 85, 86, 89 e 89 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 12 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano due decessi di 65 e 82 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 53 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi 72 e 88 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 48 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 65, 81 e 83 anni con patologie

#CORONAVIRUS: D'AMATO: OGGI SU QUASI 14 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-3.211) SI REGISTRANO 1.297 CASI POSITIVI (-204), 33 I... Pubblicato da Salute Lazio su Mercoledì 9 dicembre 2020

