Lariano, barricato in casa per ore minaccia la madre anziana con un coltello: arrestato

Lariano, un uomo di 46 anni, si è barricato ieri sera in casa in un attico di un palazzo in via Napoli nel centro della cittadina, per molte ore brandendo un coltello da cucina in mano, in totale stato di escandescenza. La madre anziana, è riuscita a scappare ed ha chiamato i carabinieri. Quando l'uomo ha visto i militari, giunti dalla locale stazione e dalla compagnia di Velletri, ha continuato ad urlare e devastare la sua abitazione. Sul posto sono arrivati i rinforzi, una ventina di carabinieri e un negoziatore dell'Arma, insieme ai carabinieri del reparto speciale pronto impiego Roma.

Presenti anche medici e operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco con il carro dei gonfiabili nel caso in cui il 46enne si fosse gettato dal terrazzo del quinto piano . Il negoziato è durato diverse ore 24, i carabinieri del pronto impiego sono entrati dopo aver aperto la porta di casa, lo hanno bloccato dopo una breve colluttazione, gli alto tolto il coltello dalle mano . Gli altri inquilini sono stati evacuati. In nottata dopo essere stato sedato sul posto dai sanitari é stato scortato in pronto soccorso all'ospedale di Colleferro .

(Foto Luciano Sciurba)