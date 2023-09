Sagra del fungo porcino a Lariano fino al 24 settembre

Venerdì 8 Settembre 2023, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 14:58

La "Festa del Fungo Porcino" a Lariano, in provincia di Roma, è iniziata il 7 e si concluderà il 24 settembre per questa speciale 31ma edizione dell'evento. Saranno presenti oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia su una superficie di 20.000 metri quadrati. Nel 2022, l'evento ha registrato oltre 100.000 visitatori. L'organizzazione è a cura dell'Associazione Fungo Porcino con il contributo della Regione Lazio tramite l'agenzia regionale Arsial, e il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) avrà uno spazio espositivo dedicato all'acquacoltura e alla trota di acqua dolce dal 18 al 24 settembre. Il programma prevede una varietà di eventi collaterali, tra cui convegni, corsi di formazione, mostre, tornei sportivi e spettacoli musicali dal vivo. Il fungo porcino sarà il protagonista principale dell'evento e sarà possibile assaggiarlo in diverse preparazioni gastronomiche presso gli stand, che saranno aperti anche a pranzo durante i fine settimana. Numerose personalità e rappresentanti istituzionali contribuiranno alla promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici.