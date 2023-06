Roma, grave incidente nella notte a Lariano: 5 feriti gravi, estratto illeso anche un bambino di 3 anni

Lariano, un grave incidente stradale si è verificato ieri poco prima della mezzanotte in via Ariana, una strada buia, piena di curve che unisce con Velletri. Una Fiat Grande Punto guidata da un ragazzo di 21 anni, con a bordo la fidanzata di 15, dopo aver perso il controllo all'uscita di una curva (secondo una prima ricostruzione dei carabinieri) ha colpito alcune auto in senso opposto, provocando 5 feriti tra cui alcuni gravi. Tutti trasportati in vari ospedali dei Castelli Romani e a Roma, nessuno sembrerebbe al momento in pericolo di vita.

Martina Mazza, morta nell'incidente a Pesaro: aveva una figlia di 5 anni. Un'auto le è piombata addosso a 150 all'ora

I feriti

Estratti dalle lamiere contorte delle auto almento 5 persone , tra cui due giovani donne, due ragazzi 21enni ed un bambino di 3 anni, per puro caso uscito illeso, in quanto era assicurato al seggiolino dietro. Sul posto hanno operarato i vigili del fuoco di Velletri, diverse ambulanze del 118 e i carabinieri della locale stazione e della compagnia veliterna.

La strada è stata chiusa fino alla rimozione dei mezzi operati da alcuni carri attrezzi del deposito soccorso stradale e giudiziario di Velletri, colpita anche una macchina con a bordo 4 carabinieri della scuola sott'ufficiali usciti illesi che hanno dato subito ausilio nei soccorsi nell'immediatezza ai feriti e bloccato la strada in attesa dell'arrivo dei colleghi, 118 e dei vigili del fuoco .

(Foto Luciano Sciurba)