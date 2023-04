Lariano, incidente tra Tir via di Cori: un ferito grave. Strada chiusa e traffico in tilt

Lariano, rimane ancora chiusa la strada SP 79 via di Cori dopo in terribile incidente tra due Tir di questa mattina alle 9, dove è rimasto incastrato dentro all'abitacolo del suo camion che trasportava breccia un camionista 60 enne di Velletri, finito dopo essersi cappottato contro un altro Tir che sopraggiungeva dal senso opposto. I vigili del fuoco di Velletri, Aprilia e Latina hanno lavorato per diverse ore per estrarre il conducente incastrato tra le lamiere contorte dopo il violento urto, al confine della provinciale tra Lariano, Artena e Cori, nei pressi del laghetto di Giulianello. Sono ancora sul posto i carabinieri della stazione di Lariano, i carro attrezzi del deposito giudiziario di Velletri, le autogru dei pompieri di Roma e Latina, la polizia locale di Lariano e Giulianello per le difficili e lunghe operazioni di rimozione dei due grossi articolati dalla strada, chiusa da stamattina. Foto Luciano Sciurba