Lariano, incidente tra camion e furgone: un morto e quattro feriti

Lariano, incidente stradale mortale in via Garibaldi vicino isola ecologica. Due veicoli coinvolti, un furgone un Fiat 75 e un camion trasporto rifiuti: un conducente Fiat Iveco che portava frutta, una donna di Cori di 58 anni è deceduta nell'impatto. Altri occupanti due uomini di 40 e 30 anni sempre di Cori. Trasportati dal 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale di Velletri non in pericolo di vita. Gli occupanti del camion trasporto rifiuti sono due uomini di 62 e 40 anni feriti non gravi. L' incidente è avvenuto alle ore 6 circa. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Velletri e di Lariano per i rilievi, la strada è ancora chiusa. I vigili del fuoco di Velletri hanno estratto la donna deceduta dalle lamiere contorte del suo furgone e messo in sicurezza i mezzi. Il deposito giudiziario di Velletri sta provvedendo a rimuovere i mezzi dalla strada con carri attrezzi e autogru speciali. Sul posto anche la polizia locale di Lariano che ha chiuso la strada è sta dirigendo la viabilità. Il frontale è avvenuto durante il forte temporale in un tratto stretto e angusto in semicurva con manto stradale bagnato e sdrucciolevole. (foto Luciano Sciurba)