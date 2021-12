Roma, Arrestati tre "cannibali" di auto: furti messi a segno tra Tivoli e Roma Est

I "cannibali" delle auto ancora in azione. Ma questa volta sono stati scoperti e arrestati. Si tratta di tre giovani romani, due 19enne e un 18enne accusati dai carabinieri della stazione di Settecamini per furto aggravato in concorso e porto di armi o oggetti atti ad offendere. La scorsa notte, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, i militari hanno controllato numerose autovetture e identificato i relativi occupanti. Durante uno di questi accertamenti, hanno intimato l’alt a una auto con all’interno i tre ragazzi apparsi sin da subito molto nervosi per il controllo. La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di trovare, all’interno del bagagliaio, uno zaino contenente numerosi arnesi da scasso e parti di autovetture appena "cannibalizzati" asportati da alcuni veicoli parcheggiati nella zona del Collatino e lungo la Tiburtina. Infatti, proprio nel corso degli accertamenti, la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli aveva ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che denunciavano il furto di parte delle loro automobili. L’immediato riscontro dei militari, ha consentito di restituire la refurtiva ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.