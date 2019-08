Ladispoli, ripristinati i cinque treni pendolari per Roma soppressi ai primi di agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripristinate le corse sulla Roma-Civitavecchia. In queste ore i cinque convogli cancellati i primi di agosto, sono tornati al loro posto. In direzione della Capitale tutti gli utenti della tratta fl5 possono contare nuovamente sul regionale delle 4.30 per Roma Termini e sull’altro regionale delle 19.08 da Ladispoli per Tiburtina. Riattivati invece i treni 17.27 da Termini verso Civitavecchia, poi quelli delle 17.57 in direzione di Ladispoli e delle 20.27 da Roma Termini a Civitavecchia. Soprattutto questa ultima corsa aveva suscitato le ire dei cittadini costretti ad ammucchiarsi come sardine al rientro a casa. Il comitato pendolari Litoranea nord si era scagliato contro Trenitalia e Regione per il depotenziamento della linea ferroviaria. La situazione resta comunque problematica. I passeggeri, nonostante il servizio sia tornato a pieno regime, continuano a protestare per la presenza dei crocieristi di Civitavecchia sugli scompartimenti riservati a lavoratori e studenti e vorrebbero inoltre più convogli nei giorni feriali. Problemi effettivamente mai risolti finora nonostante le sollecitazioni dei pendolari di Ladispoli e Cerveteri.