Ladispoli, finti medici tentano una truffa ai danni di un anziano

«Hanno bussato alla porta di mia madre e si sono presentati come medici». Non erano operatori sanitari ma ladri pronti ad entrare in casa. A Ladispoli decine le segnalazioni, come quella di Cristina. «In pieno giorno si sono presentati da mamma in via Torre Perla e volevano anche farle firmare un foglio». Sui social è scattata l’allerta da parte dei residenti e presto l’Sos è rimbalzato da una bacheca all’altra di Facebook. «Due individui da giorni si spacciano per medici prendendo di mira le persone anziane», è quanto scrive Alessia. Mentre la signora Patrizia ha raccontato di aver chiamato subito i carabinieri appena arrivata la “visita” a domicilio in via Nettuno dei due impostori probabilmente furfanti professionisti.

