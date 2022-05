Jason Momoa a Roma: la foto proibita alla Cappella Sistina e il gelato a Fontana di Trevi (dove nessuno lo riconosce)

Una visita ai Musei Vaticani, con tanto di foto (vietata) alla Cappella Sistina, poi il gelato a Fontana di Trevi, dove però nessuno riconosce la star di Hollywood. Sono le vacanze romane di Jason Momoa che da alcuni giorni si aggira per la Capitale, dove è arrivato per le rirpese del film "Fast&Furious 10". Come documentato nel suo profilo Instagram, tra un ciack e l'altro l'attore e modello statunitense celebre per il ruolo nel film della Marvel Acquaman, si è concesso anche alcune visite culturali insieme alla famiglia e delle pause golose.

Le polemiche per la foto proibita alla Cappella Sistina

Le foto dell'attore durante un tour privato ai Musei Vaticani hanno scatenato le polemiche su Instagram. Sul profilo Momoa ha postato diversi scatti che lo ritraggono insieme alla famiglia e anche solo alla Cappella Sistina, un luogo dove l'uso del cellulare sarebbe proibito. A quanto pare però la vigilanza non ha fatto rispettare questa regola alla star. Altri utenti hanno attaccato l'attore per un video in cui si avvicina - toccandolo - a un bassorilievo antico che si trova al museo. Nella didascalia scrive "I love you, Italy!" .

Il gelato a Fontana di Trevi

Le vacanze romane di Jason Momoa sono proseguite con una visita al Colosseo, dove la sua presenza non è sfuggita ai fan nonostante gli occhiali scuri. In serata l'attore ha poi raggiunto Fontana di Trevi, dove si è concesso un gelato approfittando del fatto che nessuno all'interno della piazza lo ha riconosciuto. Nel video pubblicato come storia Instagram si vede il modello mangiare il gelato tranquillamente, con una scritta "Finally peace: Gelato and no paparazzi" (finalmente pace, gelato e niente paparazzi).

Il film Fast & Furious 10

Momoa si trova a Roma per le riprese del film "Fast&Furious 10" insieme al protagonista Vin Dieesel. Già domenica, il 42enne era stato avvistato in via dei Coronari, in sella a una moto con canotta nera e capelli al vento. La troupe si sposterà nei luoghi simbolo della città e poi, nel weekend tr il 16 e 17 maggio sarà ai Castelli Romani, a Genzano.