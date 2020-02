L'amore va in scena con Pino Insegno e Alessia Navarro al Teatro della Cometa con lo spettacolo "Imparare ad Amarsi". Platea gremita per questa coppia sul palco e nella vita che ha raccontato una storia d’amore come tante. Prima il matrimonio, poi il divorzio, un susseguirsi di stati d'animo, tra emozioni e rancori, e poi la vita che riprende il suo cammino verso altre destinazioni del cuore. Ad assistere alla pièce, tratta dal testo di Pierre Palmade e Muriel Robin, che sarà in scena fino al 16 febbraio con la regia di Siddhartha Prestinari e l'adattamento italiano di Claudio Insegno, sono arrivati in tanti: il cantautore Bungaro, che con Antonio Fresa ha curato le musiche dello spettacolo, seguito da Franco Nero. Alla sua prima uscita pubblica con la compagna Alessia ecco anche Federico Ruffo, conduttore di Rai 3. In sala arrivano poi Alda D'Eusanio, Max Paiella, Stefano Reali, Lino Patruno, Gabriele Ciampi, Antonella Fattori, Marine Galstyan. Flash per la bellissima Silvia Salemi e tanti altri amici della coppia Insegno-Navarro che interagisce sul palco creando siparietti intrisi di grande ironia, leggerezza e tante verità.

