Alessandro Maiorani, incidente sulla Tiburtina: con la moto contro un suv. Morto a 37 anni

Tornava a casa con la sua moto ma uno scontro sulla via Tiburtina con una Jeep non gli ha lasciato scampo. È morto così Alessandro Maiorani, 37enne di Vicovaro. L'intero paese piange la sua scomparsa: Alessandro, per gli amici Jeff era molto conosciuto in città per essere un membro attivo della comunità "un Sindaco senza fascia tricolore" come lo ha definito su Facebook il sindaco Fiorenzo De Simone. Alessandro era noto anche per la sua carriera sportiva nel calcio locale e per essere tra i gestori di un Pub Kilkenny.

L'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, la moto guidata da Alessandro ha tamponato una Jeep che viaggiava nel suo stesso senso di marcia e che stava eseguendo una svolta a sinistra. L'incidente è avvenuto sulla via Tiburtina, nel tratto tra Tivoli e Vicovaro e la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per consentire i soccorsi. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi non c'è stato niente da fare per il giovane. Il conducente della Jeep è rimasto illeso.

Vicovaro piange Alessandro, "un Sindaco senza fascia tricolore"

Alessandro era padre di due figli ancora piccoli e uno dei gestori del pub Kilkenny. Decine di messaggi di cordoglio si sono uniti al dolore dei familiari e hanno voluto dedicare un ricordo al giovane sui social. «Un ragazzo educato, mite e rispettoso. Un bravo padre. Da una decina di anni è uno dei gestori del pub Kilkenny. Uno dei volti noti della scuola calcio locale. Una grande perdita e una notizia inaspettata che ha sconvolto un’intera comunità. Buon viaggio Jeff» lo salutano sui social.

Al saluto si è unito anche il sindaco di Vicovaro, Fiorenzo De Simone che ha scritto un lungo post su Facebook: «Pieni dei colori e delle voci di un fine settimana caldo e memorabile, ci ritroviamo improvvisamente vuoti, in apnea, sul fondo di un baratro buio, gelido, irreale. Questa sera avrei scritto di calcio e della grande festa che avremmo fatto per celebrare alla “vicovarese” un traguardo storico di cui tu, proprio tu, sei stato uno degli artefici principali. Niente. Solo dolore, inquietudine, amarezza.

Di Alessandro Maiorani ce ne sarebbero voluti altri cento e invece dovremo rinunciare anche all’unico che avevamo tra le mani, in mezzo ai piedi, dovunque. Alessandro era un personaggio, uno stimolo potente della vita e nella vita della nostra piccola ma vivace Comunità. Alessandro era un Sindaco senza fascia tricolore ma con addosso, stampati sulla pelle, i colori VerdeArancio. Caro Alessandro, l’ Amministrazione Comunale e tutta Vicovaro ti piange e si stringe intorno alla tua Famiglia, con infinito affetto. Addio Jeff, grazie di tutto».

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal mondo dello sport locale: da Acd Guidonia, ASD Vicovaro.