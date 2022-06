Ancona, prende a martellate la moglie, la crede morta e si toglie la vita: grave 50enne di origine moldava

Dramma in provincia di Ancona. Un uomo di 52 anni di origine moldava litiga in casa con la moglie e poi la colpisce con un martello in testa, più volte. Dopo, credendola morta, è fuggito e si è suicidato.

Elena Del Pozzo, com'è morta veramente? Trovate macchie di sangue in casa e sugli abiti della mamma: si cerca ancora l'arma del delitto

È accaduto stamattina in zona Santa Maria a Filottrano (Ancona). I carabinieri del posto, coordinati dalla Compagnia di Osimo, stavano cercando l'aggressore per arrestarlo per tentato omicidio, ma lo hanno trovato morto.

Incidente sull'A14: padre e figlio muoiono nello schianto sbalzati fuori dall'auto: altri due feriti gravi

La moglie, circa 50 anni, anche lei moldava, ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita.