Alessandro Maiorani, Vicovaro piange il 37enne gestore del pub Kilkenny

L'amore per lo sport, la passione per la moto, la voglia di "sporcarsi le mani" e fare qualcosa per gli altri, per la sua comunità, dalla gestione del pub Kilkenny all'attivismo nella squadra di calcio Asd Vicovaro. Era una parte importante di una piccola comunità Alessandro Maiorani, il 37enne morto in un incidente sulla sua moto sulla via Tiburtina mentre tornava a casa ieri, 20 giugno.

Se né andato lasciando un grande vuoto e tanti progetti per il futuro: "𝗜𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗶𝘀 𝗰’𝗲̀ 𝘂𝗻𝗮 𝗦𝗖𝗨𝗢𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢,𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘀𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮,𝗮𝗻𝘇𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗗𝗘𝗩𝗘 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝗮̀, 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲̀ 𝗲̀ 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗹’𝗼𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼 𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶𝗹𝗲𝘁𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮,𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗮 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗳𝗿𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗺𝗮 𝗱𝗮 𝘀𝘂𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗶" scriveva sui social parlando della scuola calcio Asd Vicovaro.

Gli amici e il sindaco della città lo hanno ricordato con decine di messaggi e ricordi, unendosi al dolore della moglie e dei due figli piccoli.