Venerdì 14 Gennaio 2022, 23:01

L’impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Orlando Ranieri è morto sul colpo. La tragedia si è consumata ieri mattina intono alle 11.30 del mattino. L’uomo, 49 anni, insieme alla moglie di 54 viaggiava sulla Tangenziale Est a bordo di una moto Yamaha di colore scuro quando all’improvviso, sulla corsia interna all’altezza di via dei Campi Sportivi, in direzione del Foro Italico si è scontrato con una Smart di colore bianco. La moto ha centrato in pieno la fiancata destra dell’auto e l’uomo dopo aver sbattuto contro il telaio della macchina è stato sbalzato in terra. Anche la moglie che viaggiava dietro di lui è volata per qualche metro sull’asfalto. Orlando è morto sul colpo, mentre la donna è stata è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Gemelli: è grave ma le su condizioni al momento sarebbero stabili. L’autista della Smart, una ragazza di 37 anni, si è immediatamente fermata a prestare soccorso ma, come detto, per il 49 enne non c’è stato nulla da fare. il personale del 118 non ha potuto far altro che constarne il decesso. Anche per lei, sotto choc, è stato necessario il personale medico. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia locale del II gruppo Parioli.

LA DINAMICA

Sembra abbastanza chiara la dinamica dell’incidente. In quel punto ci sono una serie di svolte a destra per immettersi nel controviale che porta ai negozi presenti su quel lato della strada. La Smart avrebbe girato a destra, come dimostrano i segni sulla fiancata, e non si sarebbe accorta che stava sopraggiungendo la Yamaha guidata da Orlando Ranieri residente nella zona Fidene, Serpentara. Gli agenti dovranno acquisire le immagini delle telecamere per ricostruire con precisione la dinamica dell’impatto. L’impatto sarebbe avvenuto sulla corsia d’emergenza, ma la dinamica è ancora da accertare con precisione. Più che altro si deve capire se la moto viaggiasse o meno sulla corsia d’emergenza o se in quel momento stesse facendo un sorpasso sulla destra. Il confine è molto labile, e per questo le immagini saranno utilissime a capire se le ruote della moto avevano oltrepassato o meno la linea di demarcazione della carreggiata. Nelle prossime ore verranno ascoltati anche alcuni testimoni per cercare di capire meglio cosa sia accaduto. Come da protocollo la 37 enne alla guida della Smart è stata sottoposta agli esami di rito per riscontrare eventuali positività ad alcool e droga. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con traffico rallentato e code tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione Monte Mario.

ALTRO MORTALE A OSTIA

Falciata da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali tra via Mar Rosso e via Mare di Bering a Ostia, a poche centinaia di metri dall’ospedale Giovan Battista Grassi, dove Fernanda Di Palma, 72 anni, è morta subito dopo l’intervento del 118. L’ennesimo investimento si è verificato giovedì sera dopo le 7. La donna, insegnante in pensione e piuttosto conosciuta sul litorale, è stata presa in pieno da un uomo di 57 anni alla guida di una BMW X5. L’investitore, che avrebbe riferito alla polizia locale di Roma Capitale di non essersi accorto della presenza della signora, dopo l’impatto si è fermato per prestare i soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici dell’ambulanza, ma le condizioni della professoressa sono apparse subito molto gravi. Trasportata velocemente al pronto soccorso dell’ospedale Grassi, la donna è morta poco dopo.

CAMPER IN FIAMME

Ieri sera intorno alle 19 un camper per cause da accertare, ha preso fuoco per poi esplodere in via Svezia all’altezza del viadotto di corso Francia. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli hanno immediatamente circoscritto l’area e con l’ausilio dei colleghi del XV Gruppo Cassia hanno provveduto alle chiusure temporanee per consentire l’intervento dei vigili del fuoco subito allertati e che provvederanno agli accertamenti del caso per stabilire cause dell’accaduto. Al momento non risultano persone ferite.