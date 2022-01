Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:03

L'INCIDENTE

Una fine atroce. È quella di Salvatore Marchetti, l'uomo sbalzato dall'auto e volato giù da un cavalcavia ieri poco prima delle 13 a Latina. È la prima vittima di un incidente stradale del 2022 in provincia, aveva compiuto 65 anni un mese fa e ieri si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Un incidente che sta ricostruendo la Polizia stradale di Latina, diretta dal vice questore Gianluca Porroni, ma con una dinamica che ha comunque dell'assurdo.

Lo scontro è avvenuto all'altezza del chilometro 72 della Pontina, nei pressi dello svincolo per via del Lido e ha visto coinvolti quattro veicoli. Due furgoni e due automobili, su una delle quali c'era la vittima.

LA RICOSTRUZIONE

In serata gli agenti della polstrada stavano ancora lavorando, dopo avere effettuato i rilievi. Secondo una prima versione l'uomo, di Maenza, era alla guida della sua Peugeot diretto verso Roma quando per cause ancora da accertare si è scontrato con la Ford Fiesta condotta da una donna, diretta a sud. Sembra che la conducente stesse sorpassando uno dei furgoni e che lo abbia toccato mettendosi poi di traverso sulla carreggiata e rendendo inevitabile, alla vittima, l'impatto con la sua auto. Nel frattempo il furgone è finito vicino al guard rail e un altro lo ha tamponato, senza gravi conseguenze. Chi ha avuto la peggio è stato Marchetti che nell'impatto è volato dall'abitacolo ed è finito sulla strada sottostante, via Filippo Ferrazza. Da verificare se indossasse o meno la cintura di sicurezza o se il dispositivo di protezione non abbia, invece, retto all'urto.

Se sia morto nell'impatto con l'altro veicolo o per la caduta di alcuni metri lo stabilirà l'autopsia, disposta dal magistrato di turno insieme agli accertamenti sul tasso alcolemico o l'eventuale uso di sostanze proibite da parte delle altre persone coinvolte.

I SOCCORSI

Quando i mezzi dell'Ares 118 sono arrivati per la vittima non c'era già più nulla da fare. Dalla centrale operativa sono stati inviati l'auto medica, 3 ambulanze e l'elicottero. Pegaso è atterrato sulla Pontina che è stata chiusa al traffico. Alla fine i feriti più seri sono due: la donna di 53 anni trasportata al Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso e il conducente del primo furgone, 45 anni, trasportato in codice giallo alla clinica Città di Aprilia ma poi in serata mandato a Latina per ulteriori accertamenti. Entrambi, comunque, non corrono pericolo di vita. Curati direttamente sul luogo della tragedia il conducente dell'altro furgone e i familiari della vittima, questi ultimi colti da malore al loro arrivo. Si tratta in tutti e tre i casi di codici verdi.

La 148 Pontina è stata chiusa in entrambe le direzioni per diverso tempo, i vigili del fuoco hanno lavorato per la rimozione dei mezzi in attesa dell'arrivo dei carri attrezzi che li hanno portati nel deposito giudiziario. Notevoli disagi per il traffico che è stato deviato su percorsi alternativi.

Giovanni Del Giaccio

