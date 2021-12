Incidente a Ciampino, contromano con la Punto si schianta contro l'auto del parroco di Vermicino: trasportati in ospedale

Incidente frontale a Ciampino oggi, poco dopo le 15.30, nei pressi della rotatoria di via della Mola. Una Fiat Punto con a bordo 3 persone (marito, moglie e figlia minorenne) che viaggiava contromano ha centrato in pieno una Peugeot 208 guidata dal parroco della Chiesa di Vermicino (Frascati) che procedeva in senso opposto ma nella corsia giusta. Sono finiti tutti in ospedale con vari traumi tra Tor Vergata, Frascati e Casilino.

Sono intervenute la polizia locale con il comandante Roberto Antonelli e la squadra antinfortunistica stradale di Ciampino insieme a diverse ambulanze del 118. Il conducente della Punto è stato sottoposto agli esami di alcol e droga, risultati entrambi negativi. Secondo la ricostruzione si sarebbe quindi trattato di un errore di manovra sulla rotatoria. La famiglia a bordo della Punto è residente a Rocca di Papa. L'adolescente di 14 anni ha subito i danni più gravi, mentre la mamma è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata. Il parroco di Vermicino, don Alejandro Munoz, 67enne di nazionalità cilena, è stato trasportato al Policlinico Casilino.

Foto Luciano Sciurba