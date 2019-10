Incidente stradale a Colleferro in via degli Esplosivi, tra un'auto e un pullman Cotral. Nell'auto c'era una signora e un bambino che sono stati soccorsi e portati all'ospedale dal 118. La signora è in codice rosso, il bambino non sembra grave anche se i medici ne hanno disposto il ricovero per accertamenti.



Per gli altri passaggeri del pullman solo qualche contusione. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.