Momenti di terrore ai Parioli per un incendio in uno stabile di via Respighi. Il palazzo è avvolto dalle fiamme ed i soccorsi sono al lavoro. Polizia e vigili del fuoco sul posto, il palazzo è stato evacuato. Dalle prime informazioni il rogo sarebbe divampato in cucina. Tratta in salvo la governante che si era rifugiata sul balcone.

Ultimo aggiornamento: 17:36

