Roma, incendio in appartamento a Prati: strada chiusa tra via Silla e via Ottaviano

Fiamme in un appartamento di un palazzo di via dei Gracchi, nel quartiere Prati, al centro di Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. La polizia locale ha chiuso un tratto di strada tra via Silla e via Ottaviano.

L'incendio è divampato nel pomeriggio, intorno alle 15,50 e ha richiesto l'intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco. Il denso fumo ha coinvolto diversi ambienti dell'appartamento e al momento non risultano persone coinvolte. Ancora non sono note le cause dell'incendio.



