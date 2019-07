Incendio in una fabbrica di materiale chimico in via di Salone: strada chiusa

Una densa nube di fumo si sta alzando nella zona di una fabbrica di materiali chimici in via di Salone 245, Roma est. L’allarme è partito verso le 19.30. In azione diverse squadre dei vigili del fuoco che sono all’opera per domare quello che sarebbe un principio d’incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia.



Numerosi pompieri hanno maschere antigas, altri indossano mascherine. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incendio. Potrebbe essere stato un rogo di sterpaglie che poi si è propagato alla fabbrica oppure un incendio che si è sviluppato all’interno.



I vigili del fuoco hanno schierato anche un mezzo speciale per fronteggiare il rigo di materuali chimici.