Roseto, incendio in una fabbrica abbandonata: era utilizzata come rifugio da extracomunitari

Incendio in una fabbrica abbandonata utilizzata come rifugio da extracomunitari: Attualmente, quattro squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro sul luogo, affiancate da una squadra di specialisti munita di bombole d'ossigeno per verificare la presenza di individui all'interno dell'edificio. Le fiamme sono divampate intorno alle 15.30 lungo la statale 16, nella zona nord di Roseto, a breve distanza dalla sede di Teleco Cavi. Sono stati i residenti locali a dare l'allarme.

Inizialmente, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Roseto. A causa dell'entità del fuoco, sono state chiamate in supporto squadre provenienti da Nereto e Teramo, oltre ai subacquei di Roseto, per esplorare l'edificio.

Secondo alcune testimonianze, l'area è spesso utilizzata come rifugio da senza tetto e migranti. Le operazioni di spegnimento, tuttora in corso, stanno presentando diverse difficoltà ai pompieri, specialmente perché l'area circostante è densamente popolata. Sul luogo anche le forze dell'ordine: i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Giulianova, sotto la guida del capitano Nicolò Morandi. Al momento, si presume che l'incendio possa essere stato causato da qualcuno che cercava di scaldarsi. Il fumo nero generato dal rogo è stato visibile a chilometri di distanza.

Notizia in aggiornamento.