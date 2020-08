Roma, incendio a Casal Monastero: il fumo invade il Raccordo. Disagi per il traffico

Roma brucia, ancora. Stavolta la zona interessata dall'ennesimo incendio è Casal Monastero, dove ha preso fuoco un cumulo di sterpaglie a ridosso di via di Sant'Alessandro,proprio a ridosso del Grande Raccordo Anulare. Sul posto, noto come La Centrale del Latte, sono arrivati anche i vigili del fuoco e pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale. A causa del fumo - riferisce la polizia locale - è stata interessata anche la Polstrada per possibili ripercussioni sul traffico del Gra.

