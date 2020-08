Fiamme lungo la linea ferroviaria a Pescia Romana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio nelle prime ore del pomeriggio di oggi nei pressi del depuratore comunale di Pescia Romana. Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto la linea ferroviaria ed è stato necessario bloccare la tratta Pisa-Roma per circa trenta minuti.«Il traffico è stato sospeso per un intervento dei Vigili del fuoco a seguito di un incendio nei pressi della linea ferroviaria tra Capalbio e Montalto di Castro - si legge in una nota di Trenitalia -. I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 25 minuti».Sono andate distrutte delle balle di paglia e delle sterpaglie nei campi adiacenti la struttura ferroviaria. Immediato l’intervento dei volontari della Prociv Arci Vulci 1 e dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia, che hanno estinto l’incendio e messo in sicurezza l’area evitando il propagarsi delle fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Pescia Romana e la Polizia locale di Montalto di Castro per gli accertamenti del caso.