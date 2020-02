Il calendario dei festeggiamenti per il centenario della Garbatella

Martedì 18 febbraio



ore 10.30 Cerimonia Istituzionale Garbatella 100 - Piazza Brin Alla celebrazione dei 100 anni saranno presenti le Istituzioni e la Banda della Polizia Locale di Roma Capitale. Special guest le scuole del territorio.



ore 12.00 “Passeggiata in allegria” per le strade e i lotti della Garbatella a cura dell’associazione culturale il Tempo Ritrovato di Fata Garbatella.



ore 10.30-15.00 Flash Mob per Garbatella 100 a cura degli Istituti Comprensivi Padre Semeria, Piazza Damiano Sauli, Poggiali Spizzichino, Montezemolo, Dalla Chiesa e Pincherle che riprodurranno il simbolo del centenario nelle piazze del territorio.



Ore 18.30 Inaugurazione della mostra “I cortili dell’anima” in Via Nicolò da Pistoia 18, a cura dell’Associazione Cosarte



ore 19.00 Performance musicale della banda Stradabanda, sul piazzale esterno al Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano 8.



Ore 19.30 Concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio, Teatro Palladium in piazza Bartolomeo Romano 8. Ingresso libero fino ad esaurimento posti



dal 18 al 25 febbraio mostra fotografica “I Ricordi nel Cassetto” a cura Unint presso via Cristoforo Colombo 200. dal 18 febbraio “I Mestieri della Garbatella” esposizione permanetene dell’artigiano Dante Pica a cura Unint presso via Cristoforo Colombo 200.



Mercoledì 19 febbraio

ore 15.00 Tour dalla Città Giardino al Porto Fluviale, partenza da Piazza Bartolomeo Romano a cura del Centro Studi Su Moderno.



ore 17.30 Proiezione immagini “Roma Campioni” della Garbatella Oratorio San Filippo Neri a cura del Giornale di Roma.



ore 18.00 Cerimonia di premiazione per Corriallagarbatella a cura di Rione Garbatella e CNA presso la sede di Viale Guglielmo Massaia 31.



ore 18.00 “Cento Storie per Garbatella” presso Moby Dick - hub culturale, via Edgardo Ferrati, 3 Presentazione del progetto di una casa delle memorie di Garbatella a cura di Gabriella De Angelis con l’introduzione di Sandro Portelli.



Giovedì 20 febbraio

ore 9.15 Carnevale al Mercato di via Corinto a cura della scuola dell’Infanzia Livio Tempesta.



ore 10.00 Carnevale delle 100 Rime - San Paolo sfilate in maschera dei bambini e delle bambine delle scuole I.C. Padre Semeria con animazione, musica, spettacoli e tanto altro - partenza Largo Leonardo da Vinci. Partecipano le scuole dell’Infanzia Principe di Piemonte e Gelsomino e le scuole primarie e secondarie Leonardo da Vinci, Principe di Piemonte, Livio Tempesta e Malaspina.



ore 16.15 Carnevale delle 100 Rime - Garbatella sfilate in maschera dei bambini e delle bambine delle scuole Alonzi e Cesare Battisti con animazione, musica, spettacoli e tanto altro - partenza Piazza Damiano Sauli arrivo Oratorio Santa Galla.



ore 16.30 Trofeo Buon Compleanno Garbatella, campo dell’Oratorio di San Filippo Neri Via delle Sette Chiese 101 a cura di A.S.T.R.O. Garbatella.



Venerdì 21 e Sabato 22 febbraio



ore 21.00 “Forgetful” Video Mapping animato di Daniele Spanò a cura dell’associazione Spell Bound, in piazza Bartolomeo Romano. Venerdì 21 febbraio ore 17.00 Moby Dick - hub culturale, via Edgardo Ferrati, 3 apertura e presentazione delle Mostre: • GARBATELLA 1920/2020 “La città e la memoria” a cura dell’Università Roma Tre - Dipartimento di Architettura, con l’opera di Pietro Ruffo, La nuova gioventù. • GARBATELLA 1920/ 2020 “La borgata giardino” attraverso i documenti dell’Archivio Storico dell’ATER, a cura di ATER-Roma Tre (allestita presso i locali ATER, piazza Bartolomeo Romano 6).



ore 17.00 proiezione del film “Caro Diario” presso il Centro anziani Pullino, in via Giacinto Pullino n.95.



ore 17.30 Presentazione "Città fai da te" di Carlo Cellammare, presso la Biblioteca Auditorium Arcipelago Via Benedetto Croce, 50 a cura di Annalisa Cipriani.



ore 18.30 Coppa della Fettina Panata Oratorio san Filippo Neri Via delle Sette Chiese 101 a cura del Comitato di Quartiere Garbatella.



Sabato 22 febbraio ore 10.00 Caccia al tesoro per Garbatella - Piazza Santa Eurosia alla scoperta della Garbatella nascosta a cura di Cosa Vedere a Roma.



ore 10.00/13.00 Laboratorio interattivo di stampa per bambini dai 4 anni a cura di Alea Contemporaney Art presso via Guglielmo Massaia 41.



ore 10.00/15.00 Discovery Garbatella varie attività per bambini di tutte le età Parco di Commodilla di via Giovannipoli a cura di Associazione Io Sono.



ore 11.00/13.30 Garbatella - Slowtour cine-architettonico a cura di Roma Slow Tour – piazza Brin.



ore 11.30 “VENTI tappe per GARBATELLA 1920/2020” Visita guidata a cura dell’Università Roma Tre – Dipartimento di Architettura. Appuntamento biblioteca Moby Dick - via Edgardo Ferrati 3.



ore 18.00 Presentazione del libro “l’Estate di Goran” a cura di Dario Torromeo presso l’Oratorio san Filippo Neri in via delle Sette Chiese 101.



ore 19.00 Ribelle e mai domata - storia a canti di una famiglia antifascista- Bartali Via Giovannipoli 30/32.



ore 20.00/23.00 Notte Bianca dei Commercianti a Garbatella. Artisti di strada, La Murga e Fanfaroma animeranno Via Caffaro e Circonvallazione Ostiense. Gli esercizi Commerciali rimarranno aperti fino alle 23.00.



Domenica 23 febbraio



ore 10.30 Carnevale delle 100 Rime - Piazza Santa Eurosia - Parco Nobels, il Carnevale del Municipio Roma VIII sfilate in maschera dei bambini e delle bambine delle scuole con animazione, musica, spettacoli e tanto altro.



Dal 15 febbraio al 22 febbraio



ore 17.00/19.00 mostra d’arte “Garbatella nel Cuore” in via Gaetano Casati 27 a cura di Mauro Rubini e Tiziana Bartolini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco il programma completo delle celebrazioni: