Genzano, perde il controllo e si schianta contro quattro auto prima di ribaltarsi: grave una donna

Ha perso il controllo dell'auto ribaltandosi in pieno centro a Genzano finendo per schiantarsi contro quattro altre vetture parcheggiate. È accaduto questa mattina prima dell'alba nella centralissima via Gramsci e protagonista è una 46enne. La donna era al volante di una Rav 4 quando per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale, e dopo un primo impatto contro una autovettura, la Toyota si è ribaltata finendo le sue piroette contro altre auto parcheggiate. A soccorrere l'automobilista sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Velletri che hanno affidato la 46enne alle cure degli operatori del 118. La donna è stata portata in ospedale dei Castelli dove è stata sottoposta anche ad alcoltest, come richiede la proceduta. Danni ingenti alle vetture coinvolte nell'incidente. Oltre alla Rav 4 sono rimaste danneggiate anche una Multipla, una Lancia Y, una Smart e una Skoda.