Garbatella, perseguitava la ex: condannato per stalking a 23 anni

La Polizia ha ottenuto il divieto di avvicinamento per un 23enne alla Garbatella che perseguitava l'ex fidanzata. La ragazza, una 22enne, nel mese di febbraio, attraverso un sito d'incontri aveva iniziato una frequentazione con un suo coetaneo. Conoscenza, però, interrotta poco dopo a causa dei comportamenti morbosi del ragazzo che si sono amplificati quando la ragazza ha deciso di lasciarlo. Lui, non rassegnandosi alla fine della relazione, ha rintracciato l'indirizzo di casa della giovane e ha continuato ininterrottamente da maggio a oggi a presentarsi sotto l'abitazione di lei, suonando ripetutamente il citofono e importunando anche i suoi parenti. Non contento il ragazzo era arrivato persino a introdursi all'interno della palazzina e lasciare lettere minatorie nella cassetta postale della vittima. Esasperata ed impaurita la ragazza ha quini chiesto aiuto alla Polizia che ha dato il via alle indagini. Raccolti tutti gli elementi necessari, gli agenti del commissariato Colombo hanno richiesto e ottenuto dall'autorità giudiziaria il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA