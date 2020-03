Roma, domani riapre la Galleria Giovanni XXIII. E i lavori continuano di notte

Stamattina il sopralluogo tecnico per il collaudo, domani la riapertura. E' l'agenda della Galleria Giovanni XXIII di Roma che riapre dopo quaranta giorni di lavori di riqualificazione. La "canna nord", in direzione Pineta Sacchetti e Policlinico Gemelli, torna a disposizione delle auto.

Oggi a fare un sopralluogo di fine lavori sul cantiere è stata la sindaca Virginia Raggi con l'assessora ai Lavori pubblici Linda Meleo. Al sopralluogo anche il presidente del XV Municipio Stefano Simonelli e quello del XIV Alfredo Campagna.

«Sono interventi che mancavano da quando la galleria è stata aperta, non sono mai state fatte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, quindi siamo arrivati ad oggi con la necessità di rifare l'asfalto, rimettere in quota i tombini, pulire tutto, aggiustare i pannelli fotoriflettenti e fotocatalitici, che degradano l'inquinamento aiutando a preservarli più a lungo», ha spiegato la Raggi.

«Abbiamo fatto la sostituzione dei pannelli, delle barriere e delle caditoie danneggiate - ha aggiunto Linda Meleo - nonché una segnaletica verticale più grande e abbiamo messo una vernice fotoriflettente, che è anche antigraffiti. E stato un grande lavoro che riporta la galleria in condizioni di sicurezza. Negli ultimi anni, purtroppo, il numero degli incidenti era salito».

Le imprese hanno eseguito interventi di rifacimento completo del manto stradale sui 2,9 km del tratto di galleria, pulizia di tombini e caditoie, riqualificazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, installazione degli attenuatori d'urto in prossimità delle uscite, sostituzione delle barriere di sicurezza danneggiate e operazioni di sanificazione e ripristino dei pannelli fotoriflettenti per migliorare la visibilità all'interno della galleria.

I lavori erano iniziati lo scorso 20 gennaio, e hanno seguito il cronoprogramma rivisto - sottolinea il Campidoglio - per contenere i disagi al traffico e riaprire la Galleria prima dei 75 giorni previsti dalla programmazione iniziale.

Domani notte prenderà il via, sempre nella 'canna nord', la successiva fase dei lavori che prevede chiusure notturne (dalle 22 alle 6 di mattina) per l'applicazione sui pannelli fotoriflettenti di una nuova vernice antigraffiti e fotocatalitica, capace anche di assorbire l'inquinamento. Anche questa fase dei lavori ha subito un'ulteriore contrazione e le chiusure notturne per le ultime operazioni saranno limitate a pochi giorni rispetto a quanto previsto in fase di programmazione iniziale.

Il costo complessivo dell'intervento è di 5 milioni di euro, una cifra che comprende anche la prossima fase dei lavori sulla 'canna sud' (direzione Stadio Olimpico e Salaria) che partiranno a luglio, dopo la chiusura delle scuole e le partite degli Europei di calcio che Roma ospiterà a giugno. È la prima volta, è stato spiegato,ádall'inaugurazione della Galleria nel 2004 che viene realizzata una riqualificazione completa. Gli impianti di illuminazione erano stati già adeguati da Acea con la nuova tecnologia a led rispettivamente nel 2018 e 2019.

